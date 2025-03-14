Главой Вольского района Саратовской области стал Сергей Сафонов

В ходе заседания муниципального собрания депутаты избрали главой Вольского района Сергея Сафонова. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по делам территориальных образований.

Вице-губернатор Михаил Орлов пожелал новому руководителю конструктивного взаимодействия с жителями и депутатами. Сергей Сафонов принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Напомним, Сергей Сафонов ранее был замглавы Ленинского района Саратова. Отставку прежнего главы Вольского района Андрея Татаринова депутаты приняли 13 февраля.

Павел Фролов