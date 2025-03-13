Кировский район Саратова возглавит Александр Бурмак

Главой Кировского района Саратова назначили Александра Бурмака. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вступление Александра Бурмака в должность состоится завтра, в пятницу. На этой должности он сменит Александра Блатмана, который с 14 марта приступит к работе и.о. замглавы Саратова по социальной сфере.

Отметим, в настоящее время Александр Бурмак является депутатом облдумы, председателем комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Павел Фролов