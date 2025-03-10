Конкурс прошел – обиды остались

Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок проиграл спор из-за тендера стоимостью 100 млн руб. петербургскому ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» (ООО «НИИПГ») в 12-м Арбитражном апелляционном суде. Дело рассматривается с 2023 года. Ответчиками, помимо комитета, также выступают заказчик — департамент градостроительства и архитектуры Волгограда и подрядчик ООО «ИТП „Град“». Участник аукциона НИИПГ требовал признать конкурс недействительным, а заключенный муниципальный контракт с ООО «ИТП „Град“» стоимостью 90 млн руб. ничтожным. Арбитражный суд рассматривал дело в закрытом формате. Эксперты полагают, что такое решение было принято по просьбе ответчика, чтобы сохранить служебную тайну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предметом для судебных разбирательств стал подряд на проект генерального плана Волгограда

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Предметом для судебных разбирательств стал подряд на проект генерального плана Волгограда

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Волгоградский комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок не смог обжаловать решение суда первой инстанции в Двенадцатом Арбитражном апелляционном суде (12 ААС) касательно обеспечительных мер. Судебное разбирательство началось летом 2023 года по иску одного из участников аукциона, который проводил департамент по градостроительству и архитектуре Волгограда. Петербургское ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» (ООО «НИИПГ») требовало запретить городским властям передавать победителю конкурса, с которым заключен контракт, документацию об инженерных сетях и авансировать работы.

Согласно открытому акту от 17 августа 2023 года, причиной спора стал тендер стоимостью 100 млн руб., объявленный в мае того же года департаментом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. Ведомство искало подрядчика для выполнения научно-исследовательской работы в рамках повышения эффективности управления развитием территории областного центра.

На портале «ЕИС Закупки» указано, что исследовательские работы были нужны для разработки и обновления редакции генплана Волгограда. Исполнителю требовалось провести комплексный анализ социально-экономического и пространственного развития города, оценить текущую ситуацию в сферах транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры, экологии и культурного наследия, проанализировать ранее разработанные планы и стратегии развития, а также определить ключевые факторы развития и создать концепцию.

На участие в закупке подали заявки четыре претендента. Тендер выиграло омское ООО «Институт территориального планирования „Град“» (ООО «ИТП „Град“»), предложившее заключить контракт за 90 млн руб. В начале июля 2023 года департамент и подрядчик подписали договор.

В конце того же месяца НИИПГ подал иск в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием признать недействительными торги и муниципальный контракт с ООО «ИТП „Град“», а также принять обеспечительные меры: запретить департаменту до рассмотрения дела по существу передавать подрядчику сведения об объектах водоснабжения Волгограда, а также авансирование работ. НИИПГ посчитал, что при проведении открытого конкурса и заключении договора были нарушения. Истец настаивал, что условия контракта противоречили действующему законодательству, указано в акте суда. Однако в документе нет подробностей претензии.

В августе 2023 года суд отказал в принятии таких мер, сославшись на то, что они не соответствуют установленным законом критериям. Далее судебное разбирательство проходило в закрытой форме по ходатайству НИИПГ. Детали дела неизвестны. Однако, по данным картотеки, в сентябре 2023 года юрлицо оспаривало решение в апелляции, но в октябре того же года суд не стал изменять решение первой инстанции. Кассационный суд вынес аналогичный вердикт в декабре 2023 года. К моменту завершения рассмотрения дела в кассационной инстанции ООО «ИТП „Град“» завершило исполнение контракта. Итоговая цена исследования составила 9 млн руб., что в 10 раз меньше указанной в договоре. В конце 2023 года департамент и подрядчик расторгли контракт, указано на портале «ЕИС Закупки».

В феврале 2024 года департамент по градостроительству и архитектуре объявил тендер стоимостью 81 млн руб. уже на разработку новой документации по повышению эффективности управления развитием территории Волгограда. В марте был заключен контракт с омским ООО «Град-Информ», которое предложило его исполнить за 65 млн руб.

Спор властей с НИИПГ продолжался и в 2024 году: на этот раз комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок и ООО «ИТП „Град“» оспаривали решение об обеспечительных мерах в 12 ААС и в Арбитражном кассационном суде. В обоих случаях жалоба не была удовлетворена. В августе комитет настаивал на рассмотрении дела в Верховном суде РФ, но в октябре в этом ему было отказано.

В декабре минувшего года комитет подает жалобу в 12 Арбитражный апелляционный суд на решение первой инстанции. В феврале 2025-го суд оставил определение без изменений.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что у истца, НИИПГ, не было необходимости в рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. «Мы лишь можем предполагать, что это было сделано по просьбе ответчиков на основании ч. 2 ст. 11 АПК в целях сохранения служебной тайны»,— прокомментировал юрист. Также господин Пустовит полагает, что судебные споры длятся почти два года из-за того, что обе стороны все еще пытаются оспорить промежуточные процессуальные определения.

«Существует распространенная практика, когда участники аукциона оспаривают и в судах, и в ФАС результаты аукционов, поскольку считают его итоги несправедливыми»,— рассказал «Ъ — Средняя Волга» член Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. «В случае с ООО „НИИПГ“ я бы не стал говорить, что тендер был конкретно заточен под эту организацию, поскольку у компании большой опыт выполнения подобных работ по всей стране. Нельзя назвать его „любимым“ подрядчиком руководства Волгограда или Волгоградской области. Вероятнее всего, что ООО „НИИПГ“ бьется из-за вопросов к квалификации своего конкурента по допуску к объектам»,— считает господин Тортев. Эксперт предположил, что критерии, по которым допускают поставщиков, являются одним из самых распространенных поводов для судебных споров в сфере госзаказа.

Нина Шевченко