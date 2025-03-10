Конкурс прошел – обиды остались
Власти Волгограда судятся с разработчиком генплана города из Петербурга
Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок проиграл спор из-за тендера стоимостью 100 млн руб. петербургскому ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» (ООО «НИИПГ») в 12-м Арбитражном апелляционном суде. Дело рассматривается с 2023 года. Ответчиками, помимо комитета, также выступают заказчик — департамент градостроительства и архитектуры Волгограда и подрядчик ООО «ИТП „Град“». Участник аукциона НИИПГ требовал признать конкурс недействительным, а заключенный муниципальный контракт с ООО «ИТП „Град“» стоимостью 90 млн руб. ничтожным. Арбитражный суд рассматривал дело в закрытом формате. Эксперты полагают, что такое решение было принято по просьбе ответчика, чтобы сохранить служебную тайну.
Предметом для судебных разбирательств стал подряд на проект генерального плана Волгограда
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
Волгоградский комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок не смог обжаловать решение суда первой инстанции в Двенадцатом Арбитражном апелляционном суде (12 ААС) касательно обеспечительных мер. Судебное разбирательство началось летом 2023 года по иску одного из участников аукциона, который проводил департамент по градостроительству и архитектуре Волгограда. Петербургское ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» (ООО «НИИПГ») требовало запретить городским властям передавать победителю конкурса, с которым заключен контракт, документацию об инженерных сетях и авансировать работы.
Согласно открытому акту от 17 августа 2023 года, причиной спора стал тендер стоимостью 100 млн руб., объявленный в мае того же года департаментом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. Ведомство искало подрядчика для выполнения научно-исследовательской работы в рамках повышения эффективности управления развитием территории областного центра.
На портале «ЕИС Закупки» указано, что исследовательские работы были нужны для разработки и обновления редакции генплана Волгограда. Исполнителю требовалось провести комплексный анализ социально-экономического и пространственного развития города, оценить текущую ситуацию в сферах транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры, экологии и культурного наследия, проанализировать ранее разработанные планы и стратегии развития, а также определить ключевые факторы развития и создать концепцию.
На участие в закупке подали заявки четыре претендента. Тендер выиграло омское ООО «Институт территориального планирования „Град“» (ООО «ИТП „Град“»), предложившее заключить контракт за 90 млн руб. В начале июля 2023 года департамент и подрядчик подписали договор.
В конце того же месяца НИИПГ подал иск в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием признать недействительными торги и муниципальный контракт с ООО «ИТП „Град“», а также принять обеспечительные меры: запретить департаменту до рассмотрения дела по существу передавать подрядчику сведения об объектах водоснабжения Волгограда, а также авансирование работ. НИИПГ посчитал, что при проведении открытого конкурса и заключении договора были нарушения. Истец настаивал, что условия контракта противоречили действующему законодательству, указано в акте суда. Однако в документе нет подробностей претензии.
В августе 2023 года суд отказал в принятии таких мер, сославшись на то, что они не соответствуют установленным законом критериям. Далее судебное разбирательство проходило в закрытой форме по ходатайству НИИПГ. Детали дела неизвестны. Однако, по данным картотеки, в сентябре 2023 года юрлицо оспаривало решение в апелляции, но в октябре того же года суд не стал изменять решение первой инстанции. Кассационный суд вынес аналогичный вердикт в декабре 2023 года. К моменту завершения рассмотрения дела в кассационной инстанции ООО «ИТП „Град“» завершило исполнение контракта. Итоговая цена исследования составила 9 млн руб., что в 10 раз меньше указанной в договоре. В конце 2023 года департамент и подрядчик расторгли контракт, указано на портале «ЕИС Закупки».
В феврале 2024 года департамент по градостроительству и архитектуре объявил тендер стоимостью 81 млн руб. уже на разработку новой документации по повышению эффективности управления развитием территории Волгограда. В марте был заключен контракт с омским ООО «Град-Информ», которое предложило его исполнить за 65 млн руб.
Спор властей с НИИПГ продолжался и в 2024 году: на этот раз комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок и ООО «ИТП „Град“» оспаривали решение об обеспечительных мерах в 12 ААС и в Арбитражном кассационном суде. В обоих случаях жалоба не была удовлетворена. В августе комитет настаивал на рассмотрении дела в Верховном суде РФ, но в октябре в этом ему было отказано.
В декабре минувшего года комитет подает жалобу в 12 Арбитражный апелляционный суд на решение первой инстанции. В феврале 2025-го суд оставил определение без изменений.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что у истца, НИИПГ, не было необходимости в рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. «Мы лишь можем предполагать, что это было сделано по просьбе ответчиков на основании ч. 2 ст. 11 АПК в целях сохранения служебной тайны»,— прокомментировал юрист. Также господин Пустовит полагает, что судебные споры длятся почти два года из-за того, что обе стороны все еще пытаются оспорить промежуточные процессуальные определения.
«Существует распространенная практика, когда участники аукциона оспаривают и в судах, и в ФАС результаты аукционов, поскольку считают его итоги несправедливыми»,— рассказал «Ъ — Средняя Волга» член Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. «В случае с ООО „НИИПГ“ я бы не стал говорить, что тендер был конкретно заточен под эту организацию, поскольку у компании большой опыт выполнения подобных работ по всей стране. Нельзя назвать его „любимым“ подрядчиком руководства Волгограда или Волгоградской области. Вероятнее всего, что ООО „НИИПГ“ бьется из-за вопросов к квалификации своего конкурента по допуску к объектам»,— считает господин Тортев. Эксперт предположил, что критерии, по которым допускают поставщиков, являются одним из самых распространенных поводов для судебных споров в сфере госзаказа.