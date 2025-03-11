В Астрахани четыре ОКН лишились статуса из-за своей неоригинальности

В Астрахани четыре старинных дома, расположенных в историческом центре города, исключены из реестра ОКН. Такое решение приняла областная служба по охране объектов культурного наследия.

Среди зданий, утративших статус памятников, — городская усадьба на ул. Максима Горького, 26, жилой дом с лавками по ул. Максима Горького, 43, жилой дом на Красной Набережной, 46, и городская усадьба на ул. Наташи Качуевской, 19. Строения были возведены в конце 19 — начале 20 веков.

Причиной исключения указанных домов из реестра памятников стало заключение экспертизы. Согласно ей, эти объекты не обладают уникальной архитектурной или исторической ценностью, а являются типовой застройкой XIX века. Часть зданий была перестроена, что также повлияло на их статус. Архивные данные подтвердили отсутствие связи этих объектов с известными личностями и событиями.

Нина Шевченко