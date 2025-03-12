В Саратовской области за 2024 год выросло количество преступлений

В Саратовской области раскрываемость преступлений выше средней по Приволжскому Федеральному округу и по стране. С таким сообщением на заседании в облдуме выступил глава ГУ МВД по Саратовской области Николай Ситников, отчитавшийся о работе за прошлый год.

В прошлом году было выявлено 29 660 преступлений, что на 0,9% выше показателя 2023 года. По словам Николая Ситникова, в Саратовской области киберпреступления остаются в числе основных — на них приходится треть от общего количества. Всего в прошлом году раскрыто почти 900 бесконтактных мошенничеств и более 600 дистанционных краж.

«Значительные усилия сосредоточены на предупреждении этих преступлений, особенно среди граждан пожилого возраста. При поддержке правительства области подготовлены буклеты профилактической направленности, активно проводим профилактические мероприятия на базе высших учебных заведений, кроме того, используется практика несения службы нарядами в местах возможного перевода денег мошенникам. Не единичны факты, когда наши сотрудники останавливали граждан от необдуманных поступков. Однако, учитывая масштабы распространения киберпреступлений, у каждого банкомата мы не можем поставить сотрудника»,— рассказал полицейский.

По словам господина Ситникова, в торгово-развлекательных центрах Саратова пробуют размещать у банкоматов макеты ростовых фигур сотрудников полицейских, как это делается в других регионах. Региональному МВД удалось раскрыть почти 600 преступлений прошлых лет, из которых более ста относятся к категориям тяжких и особо тяжких.

«Общий уровень раскрываемости превысил среднероссийский и средний окружной показатель и составил 52%. На 40% увеличилось число лиц, которым запрещен въезд на территорию России, аннулировано более 130 разрешений на временное проживание, свыше 400 видов на жительство»,— уточнил Николай Ситников.

Повышенное внимание уделялось вопросам противодействия теневой занятости иностранных граждан, оформлено почти 7 тыс. патентов в бюджет области, трудовыми мигрантами уплачены налоги на 369 млн руб. В сфере миграции в прошлом году выявлено около тысячи преступлений, свыше 30 тыс. административных правонарушений.

В скором времени в Саратовской области введут еще 100 комплексов фотовидеофиксации, что, по мнению полицейского, позволит снизить аварийность на дорогах. Фиксация нарушений и вынесение штрафов за год позволили пополнить бюджет на 1,5 млрд руб.

Татьяна Смирнова