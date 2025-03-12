В Саратове увеличат финансирование на трамваи и Столыпинский индустриальный парк

На заседании облдумы депутаты в первом и втором чтениях утвердили большинством голосов поправки в бюджет. Дефицит достигнет 14,5 млрд руб.

Министр финансов Ирина Бегинина сообщила, что бюджетные ассигнования увеличатся на 4,3 млрд руб. На закупку трамваев пойдут 1,4 млрд руб., на строительство жилья для медицинских работников в Новых Бурасах и Балтае — 240 млн руб., на благоустройство дворов в Балашовском и Балаковском районах — 150 млн руб.

В 2025–2026 гг. на приобретение судна «Валдай» запланировано 117,5 млн руб. 203,6 млн руб. — на лекарства и спецпитание. 100 млн — на индустриальный парк. Предусмотрены бюджетные деньги и на строительство корпуса и спортзоны в школе № 55 Саратова, ремонт школы № 2 в Базарном Карабулаке.

На реконструкцию канализационного коллектора в Энгельсе затратят 180 млн руб. По грантам профессиональные спортивные команды смогут рассчитывать на 100 млн руб. 15 млн руб. решено выделить по программе «Сельский педагог». Это поможет привлечь в отдаленные работы 15 человек.

Планируется продолжить благоустройство Парка Победы, реконструкцию энгельсского стадиона «Сигнал», закупить новое оборудование для Балашовской районной больницы и областного перинатального центра. С учетом изменений доходы областного бюджета на 2025 год составят 173,6 млрд руб., расходы — 188,1 млрд, дефицит — 14,5 млрд руб. Поправки в областной бюджет приняты в первом и втором чтениях большинством голосов. 6 депутатов воздержались.

Татьяна Смирнова