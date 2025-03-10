И.п. главы Саратова потребовал начать общегородской месячник по благоустройству

И.п. главы Саратова Михаил Исаев в ходе утреннего совещания 10 марта с профильными заместителями и главами районных администраций потребовал начать общегородской месячник по благоустройству. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам господина Исаева, при теплой погоде, в том числе ночью, работы должны проводиться без перерывов. Он поручил заместителю по экономике обсудить с владельцами крупных торговых центров ремонт покрытия на подъездах к объектам, а районным администрациям — как можно скорее привести в порядок дороги, включая устранение ям.

Михаил Исаев потребовал также навести порядок на территориях баз служб по благоустройству. Он призвал администрации кладбищ начать подготовку к майским праздникам и родительским субботам. Господин Исаев добавил: если теплая погода сохранится, 15 марта в Саратове пройдет первый весенний субботник.

Павел Фролов