Комитет спасателей

Астраханские предприниматели бросили вызов «Единой России» и на выборах в 2025 году планируют перехватить контроль над гордумой, объединившись с оппозиционными партиями. Причиной решения стало повышение ставки налога на имущество на 400–700% в ноябре 2024 года. Несмотря на то, что в марте областной суд отменил решение городского парламента, бизнес-коалиция, за которой стоят 200 тыс. человек, намерена закрепить победу через выборы. Политологи сомневаются в перспективах инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство у "Единой России" в астраханской гордуме позволило принять отмененное судом повышение налога на имущество

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Большинство у "Единой России" в астраханской гордуме позволило принять отмененное судом повышение налога на имущество

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Астраханские бизнесмены намерены создать коалицию для участия в сентябре 2025 года в выборах в городскую думу. Начнет действовать НКО «Комитет по спасению малого и среднего бизнеса», в которую, помимо самих предпринимателей, войдут юристы, экономисты, финансисты и работники налоговых органов. Об этом «Ъ — Средняя Волга» сообщил депутат областной думы Евгений Дунаев.

Причиной такой инициативы стало решение городского парламента от 14 ноября 2024 года о повышении налога на недвижимость для бизнеса с 0,5% до 2%, что привело к росту фискальной нагрузки в 4–7 раз. Власти объяснили шаг необходимостью пополнения бюджета и увеличения зарплат чиновников, однако предприниматели назвали ставки «безумными».

Из-за необоснованного многократного повышения налога на имущество к марту 2025 года в областной суд поступило 1,3 тыс. коллективных исков. Заседание по данному делу состоялось 5 марта, его посетили 300 человек. В результате суд отменил решение городского парламента, однако бизнес-сообщество не остановилось на правовой победе.

По словам господина Дунаева, комитет по спасению малого и среднего бизнеса станет отправной точкой для выдвижения кандидатов в гордуму от ЛДПР, КПРФ. Административный ресурс группы — около 200 тыс. человек (население Астрахани, по данным за 2024 год, составило 465 тыс. жителей). «Ничего так не объединяет людей, как общий враг или беда. Предприниматели уже подготовили устав, сейчас будут выбирать председателя комитета»,— говорит депутат.

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Астраханской области Тимофей Щербаков заявил, что на 99,9% уверен в открытии комитета по спасению малого и среднего бизнеса, поскольку инициативная группа предпринимателей достаточно активна. Что касается кандидатов в городской парламент, депутат уточнил, что желающие выдвинуться от ЛДПР уже есть. «Несмотря на то, что у них может не быть опыта в политике, мы поддержим, если есть желание помогать людям и делать город лучше»,— прокомментировал господин Щербаков.

Депутат Евгений Дунаев отметил, что «Единая Россия» поставила себя под удар, приняв единогласно решение о повышении налоговой ставки на имущество — произошедшее может негативно повлиять на репутацию партии на выборах в сентябре 2025 года. «Как они пойдут на выборы, когда вся Астрахань возмущена?»— прокомментировал парламентарий в беседе с «Ъ».

В ноябре 2024 года «Ъ» сообщал, что ЕР получила рекордное количество мандатов на муниципальных выборах в регионе — 79%. Ранее партия ставила задачу укрепить позиции, но переговоры с оппонентами пока не начаты.

Глава Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко считает, что астраханским единороссам есть что терять. «Если электоральное „восстание“ городских предпринимателей окажется успешным, это приведет к кадровым чисткам в региональном руководстве ЕР и во внутриполитическом блоке обладминистрации. Так что ставки становятся предельно высокими»,— прокомментировал ситуацию эксперт.

Он отметил, что коммерсанты пытаются реализовать необычный по нынешним временам политический проект: фактически, речь идет о попытке создания региональной классовой «полупартии», защищающей интересы предпринимательского сообщества. По мнению господина Серенко, инициатива способна наделать много шума, однако в настоящее время ее перспективы пока представляются сомнительными. Он уверен, что федеральная и региональная бюрократия, чьи интересы выражает «Единая Россия», воспримут позицию бизнесменов как прямую угрозу и, разумеется, постараются ее нейтрализовать. «Такого рода прецедент, да еще в преддверии больших выборов в Госдуму в 2026 году, крайне опасен для ЕР и для бюрократической корпорации. Поэтому будут приложены все возможные усилия, чтобы не допустить оппозиционно настроенных предпринимателей к выборам и, тем более, к победе на них. У бюрократии гораздо больше возможностей в этом отношении, чем у разрозненной оппозиции вместе взятой. Скорее всего, уже на стадии формирования списков кандидатов от СР, КПРФ, ЛДПР будут сделаны рекомендации руководителям отделений этих партий отказаться от выдвижения под своими брендами „восставших бизнесменов“. Если эти рекомендации не будут услышаны, то административный ресурс начнет работать против самих партий, разными способами обваливая их усилия как в предвыборный период, так и, что особенно важно, в Единый день голосования. Я не вижу пока реальных способов у оппозиционных бизнесменов реализовать независимые электоральные проекты в Астраханской области»,— заключил эксперт.

Нина Шевченко