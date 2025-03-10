Где похоронишь, там и пожнешь

В Саратовской области началось судебное разбирательство о самовольном захвате кладбища «Восточное» в Энгельсе сотрудниками муниципального предприятия «Ритуал». Иск к чиновникам подал владелец земли сельхозназначения Андрей Аристархов, потребовав компенсировать убытки в размере 52 млн руб. Фактически на участке уже несколько лет расположено кладбище. Чиновники утверждают, что с 2019 года там хоронят только в уже готовые семейные захоронения. Юристы настаивают на необходимости вмешательства правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник оставшимся без погребения расположен на Восточном кладбище

Фото: Пресс-служба администрации Энгельсского муниципального района, Коммерсантъ Памятник оставшимся без погребения расположен на Восточном кладбище

Фото: Пресс-служба администрации Энгельсского муниципального района, Коммерсантъ

Арбитражный суд Саратовской области принял к производству иск к администрации Энгельсского муниципального района с требованием о взыскании почти 52,3 млн руб. Спор с властями инициировал индивидуальный предприниматель Андрей Аристархов. Документ попал на рассмотрение к судье Вадиму Бондаренко. В качестве третьих лиц к делу привлечены Комитет ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи районной администрации, а также муниципальное похоронное учреждение «Ритуал».

По данным Rusprofile, ИП Андрей Аристархов зарегистрирован в Саратове в 2006 году. Основной вид деятельности — купля-продажа недвижимости. До 2015 года он руководил ООО «Система и КО», которое занималось оптовой и розничной торговлей, недвижимостью, а также «прочей деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий». В 2014 году компания заработала 3 тыс. руб., а в 2015 была ликвидирована.

Из опубликованных в картотеке арбитражных дел документов следует, что упомянутые 52 млн руб. истец считает убытками, в связи с чем среди требований также заявлено «прекращение прав собственности». Как рассказал «Ъ — Средняя Волга» источник в энгельсской администрации, предметом спора оказался участок земли площадью порядка 10 га к югу от кладбища «Восточное». Его кадастровая стоимость оценивается в 41,4 млн руб. Несмотря на текущий вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», сервисы 2ГИС и Яндекс Карты относят его к территории кладбища. Само кладбище «Восточное» находится в ведении энгельсского МБУ «Ритуал».

В сентябре 2024 года МБУ «Ритуал» реорганизовано из МУСП «Ритуал». С июля 2019 предприятием руководит Александра Полях. С 2015 по 2018 годы она была учредителем самарского ООО «Санданс Рус» (производство и утилизация опасных отходов), с конца 2016 по ноябрь 2019 владела саратовским производством мяса ООО «Миэль». «Ритуал» является подведомственной организацией энгельсского комитета по транспорту. По итогам 2023 года убыток муниципального предприятия составил 3 млн руб. при выручке в 91 млн.

По словам источника «Ъ», «Ритуал» действительно самовольно захватил прилегающую землю и осуществляет там захоронения. В ответе на официальный запрос чиновники перечислили девять участков, на которых на данный момент функционирует кладбище. В этот перечень входит и спорный участок, однако чиновники утверждают, что в настоящее время он не используется. «С 2019 года на «Восточном» кладбище новые захоронения на участке земли с кадастровым номером: 64:50:020947:118 не осуществляются, за исключением погребений в родственные могилы»,— пояснили чиновники. При этом, по данным «Ъ», последние свежие неродственные могилы на спорном участке датированы 2023 и 2024 годами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погребение от 2023 года на Восточном кладбище в Энгельсе

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ Погребение от 2023 года на Восточном кладбище в Энгельсе

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ

Впервые энгельсские власти официально закрыли кладбище «Восточное» в 2011 году из-за отсутствия мест для погребения. Однако захоронения продолжались вплоть до 2019 года, когда был издан повторный указ о закрытии кладбища. В 2020 году указ отменили, анонсировав расширение кладбища. В 2021 году депутаты Энгельса объявили о планах расширить кладбище в том числе за счет спорного участка, принадлежащего Андрею Аристархову. Последний власти планировали изъять, однако по неизвестной причине этого так и не произошло.

Связаться с Андреем Аристарховым, владельцем спорного участка, «Ъ» не удалось. Однако источник в энгельсской администрации сообщил, что после обнаружения захвата своей территории муниципальным предприятием владелец обратился к властям для урегулирования конфликта. Ему несколько раз предлагали альтернативные земли, но ни один из вариантов его якобы не устроил.

В распоряжении «Ъ» оказался договор между частным лицом и муниципальным предприятием «Ритуал» на предоставление участка площадью 10 кв. м для семейного захоронения на спорной территории. Договор был заключен в ноябре 2019 года, и земля обошлась гражданину примерно в 25 тыс. руб.

От лица муниципального предприятия подпись поставила директор Александра Полях.

Администрация ответила на запрос «Ъ — Средняя Волга», что «Ритуал» заключает договоры с частными лицами только на реализацию товаров ритуального назначения и оказание услуг по погребению, не связанных с предоставлением земельных участков. Чиновники сослались на закон РФ от 1996 года, который гарантирует каждому гражданину бесплатную муниципальную землю для погребения.

Если власти действительно предлагали истцу альтернативные земельные участки, которые не уступали по характеристикам спорному, то отказы собственника могут дать чиновникам дополнительные аргументы в суде. Об этом «Ъ» рассказал юрист Адвокатского бюро «RSP Partners» Егор Зверунов: «При условии идентичности по своим характеристикам предлагаемых земельных участков тому, что находится в собственности, суд может усмотреть злоупотребление правом со стороны истца и на этом основании отказать в защите». Если же альтернативные участки действительно были неравноценными, то истец действительно вправе рассчитывать на компенсацию убытков, предположил эксперт.

«Места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий»,— рассказала старший юрист Национальной юридической компании «МИТРА» Елена Сулейманова. При этом, согласно федеральному законодательству, места захоронения могут находиться только на государственной или муниципальной земле. «Как освобожденный от фактического размещения кладбища земельный участок будет находиться в частной собственности? Логичнее всего „вернуть на круги своя“, после чего юридически оформить процедуру изъятия земельного участка. Тем самым истец получит убытки, сможет претендовать на возмещение убытков (при условии их доказанности), а во-вторых, денежную компенсацию за изъятие участка»,— рассказала юрист. Собеседница привела пример из судебной практики, когда в похожем случае муниципалитет обязали издать постановление об изъятии земли.

По мнению госпожи Сулеймановой, правильным способом защиты для истца было бы требование о признании незаконным отказа от издания постановления об изъятии спорного участка. «Несоблюдение процедуры изъятия для муниципальных нужд не лишает владельца права на возмещение причиненных фактическим лишением имущества убытков»,— добавила госпожа Сулейманова. По словам собеседницы, невозможность использовать участок по назначению «предоставляет истцу право взыскания убытков в виде упущенной выгоды, в том числе „в счет будущего“».

«Ситуация выходит за рамки действующего законодательства и, на мой взгляд, содержит признаки не только гражданско-правового нарушения, но и уголовного»,— рассказала «Ъ» руководитель юридической компании АВИС Гелена Алексеева. «Здесь и самовольный захват земли, и нарушение закона об обороте земель сельхозназначения, и причинение убытков, и превышение должностных полномочий или халатность тех лиц, которые давали разрешения на захоронения на этом участке, зная, что на нем нельзя хоронить. А с учетом того, что за похороны на чужом участке еще и деньги брали, тут может быть множество потерпевших. Поэтому я бы рекомендовала собственнику в первую очередь обратиться в правоохранительные органы для оценки действий всех причастных»,— рассказала госпожа Алексеева.

По данным источника «Ъ — Средняя Волга» в силовых структурах, указанные факты стали основой для процессуальных действий, проводимых энгельсской прокуратурой и УМВД по Энгельсу.

Никита Маркелов