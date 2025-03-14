Волгоградский ИП пойдет под суд за невыплату зарплаты на 2,8 млн рублей

Светлоярский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы в отношении 49-летнего индивидуального предпринимателя (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурант привлек к работе граждан из различных регионов страны в качестве электромонтажников. Они занимались строительством спортивного объекта в Санкт-Петербурге. Работы завершились, но с июля минувшего года ИП более двух месяцев не выплачивал зарплату и компенсационные выплаты трем работникам. Общая задолженность составила более 365 тыс. руб.

В период образования задолженности фигурант получил в качестве оплаты по договору подряда свыше 10 млн руб. Кроме того, ИП частично не выплатил зарплату 32 работникам на более чем 2,6 млн руб.

Прокуратура добилась погашения по заработной плате перед 34 работниками на 2,8 млн руб. По одному из них возмещение задолженности на 118 тыс. руб. находится на стадии исполнения.

ИП полностью признал свою вину. Прокуратура Светлоярского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение. Фигуранту может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Павел Фролов