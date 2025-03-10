Саратовская область поднялась вверх в рейтинге регионов по уровню безработицы

Саратовская область по итогам минувшего года закрепилась в топ-15 регионов РФ по уровню безработицы. На это указывает проведенное РИА Новости исследование.

Саратовская область оказалась в рейтинге на 15-м месте. По итогам октября-декабря 2024 года уровень безработицы в регионе составил 1,6%. На конец 2023 года показатель составлял 2,2%.

По информации министерства труда и социальной защиты Саратовской области, региональная служба занятости активно помогает трудоустроиться гражданам, которые обращаются в кадровые центры «Работа России». Там добавили, что этому будут способствовать программы бесплатного обучения, которые начинают действовать в первом квартале в рамках нового нацпроекта главы российского государства Владимира Путина «Кадры».

Павел Фролов