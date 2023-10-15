ЦАХАЛ: Израиль на три часа откроет гуманитарный коридор в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 15 октября на три часа откроет гуманитарный коридор в секторе Газа для выхода мирных жителей из региона. По утверждению израильских вооруженных сил, не будет обстреливаться маршрут с севера на юг Газы, что позволит провести эвакуацию населения.
«Жители города Газа и северной части сектора Газа, в последние дни мы настоятельно призывали вас переехать на юг в целях вашей безопасности. Хотим сообщить вам, что ЦАХАЛ не будет проводить никаких операций по этому маршруту с 10:00 до 13:00 (совпадает с мск.— "Ъ".)»,— написал на своей странице в соцсети X представитель израильской армии Авихай Эдри. Он также призвал жителей сектора Газа следить за официальными сообщениями ЦАХАЛа, не исключив дальнейшего открытия других гуманитарных коридоров.
Господин Эдри подчеркнул, что лидеры палестинского исламского движения «Хамас» уже обеспечили безопасность себе и своим семьям, поэтому населению сектора Газа также необходимо как можно скорее эвакуироваться «в безопасные места».
Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда движение «Хамас» начало ракетный обстрел Израиля и осуществило вторжение на территорию страны. 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа. Израиль устроил полную блокаду сектора Газа и потребовал эвакуации из северной ее части больше 1 млн человек за короткий срок. ВОЗ назвала требование об эвакуации больниц с севера сектора Газа смертным приговором.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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