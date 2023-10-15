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Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку

Госсекретарь США возвращается в Израиль после поездки по региону

Госсекретарь США Энтони Блинкен возвращается в Израиль, после того как в течение недели объехал все ключевые страны региона. США поставили перед собой три задачи: не допустить распространения конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» на весь Ближний Восток, попытаться решить проблему заложников, угнанных в сектор Газа, а также облегчить страдания гражданского населения сектора. Что-то у Вашингтона получается. Например, Израиль согласился вернуть подачу воды в некоторые районы Газы. А в каких-то вопросах все по-прежнему висит на волоске. Ливанское движение «Хезболла» не устает провоцировать Израиль на активные боевые действия на севере страны.

Готовясь к наземной операции, израильтяне стягивают бронетехнику к границе с сектором Газа

Готовясь к наземной операции, израильтяне стягивают бронетехнику к границе с сектором Газа

Фото: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES / Getty Images

Готовясь к наземной операции, израильтяне стягивают бронетехнику к границе с сектором Газа

Фото: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES / Getty Images

Арабские союзники Вашингтона полны решимости не допустить распространения конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» на весь регион. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Каире по итогам своего ближневосточного турне, которое он начал в середине прошедшей недели с посещения Израиля, откуда затем отправился в Иорданию, где также встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а затем в Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет. При этом домой господин Блинкен по окончании этого турне не летит, а возвращается в Израиль. Одна из целей переговоров — смягчить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, где проживает около 2,2 млн человек. Так, идя навстречу просьбам США, Израиль решил возобновить подачу воды в южные районы сектора Газа. Энтони Блинкен также сообщил, что США вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами создают механизм, в рамках которого гуманитарная помощь будет напрямую поступать нуждающемуся населению Газы.

В конце прошедшей недели Израиль отключил подачу в сектор Газа воды, электричества и топлива и отказался пропускать туда гуманитарную помощь. Прозвучала также рекомендация палестинцам, проживающим в северных районах сектора эвакуироваться на юг, так как Израиль планирует начать наземную военную операцию в Газе. Свои дома должны были покинуть около миллиона человек. Некоторые уходить не хотели, так как опасались, что уже никогда не смогут вернуться в родные места, как палестинцы, бежавшие из своих домов в 1948 и 1967 годах. Еще одна проблема — куда идти: плотность населения в секторе и без того исключительно высока. В самом городе Газа — примерно 500 человек на 100 кв. м. В других районах чуть меньше. Кроме того, эвакуации препятствовал «Хамас», для которого гражданское население служит живым щитом.

Краткий курс истории «Хамаса»

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Напомним, что действия Израиля стали реакцией на беспрецедентную вылазку боевиков «Хамаса» на израильскую территорию. Практически в первый день погибло около 1,4 тыс. человек, 126 семей получили информацию о том, что их родные были взяты в заложники и угнаны в сектор Газа. Свыше 3 тыс. человек получили ранения. И это не окончательная информация. Каждый день появляются все новые данные. Так, в воскресенье израильские СМИ сообщили, что в кибуце Нир-Оз на границе с Газой были убиты или похищены свыше 100 человек, почти каждый четвертый житель. По статистике 2021 года, там проживало 393 человека. В Кфар-Азе с населением 800 человек были убиты по меньшей мере 52 жителя, 13 пропали без вести, семь похищены. Это то, что известно на сегодня.

Многие страны готовят эвакуацию иностранцев и людей с двойным гражданством из Газы, где в результате ответных ударов, согласно Минздраву Палестины, погибло свыше 2,6 тыс. человек, а ранения получили около 10 тыс.

В субботу сообщалось, что через КПП «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом пропустят палестинцев с американским гражданством, но ворота так и не открыли. И эту тему господин Блинкен обсуждал на переговорах с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Но Каир на своей территории беженцев из Газы особо не ждет — как и другие страны региона, он надеется на деэскалацию. В Каире заявили, что «национальная безопасность Египта — это красная линия» и они не позволят решать палестинский вопрос «за счет соседних стран».

Что происходит в Израиле. День 9-й. Главное и карта

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Как отмечают западные информагентства со ссылкой на американские официальные источники, арабские собеседники госсекретаря США признали, что Израиль имеет право реагировать на нападение со стороны «Хамаса», но выразили мнение, что ответ не должен превращаться в коллективное наказание гражданского населения сектора Газа.

Арабские лидеры также заявили, что нынешняя ситуация не может быть решена без мирного соглашения между Израилем и Палестиной, которое даст палестинцам возможность создать свое независимое государство.

Со своей стороны, госсекретарь США подчеркивал в ходе встреч в регионе, что Вашингтон сконцентрирован на таких вопросах, как прекращение терактов со стороны «Хамаса», освобождение заложников и предотвращение расползания конфликта.

Иран то заявляет о готовности вмешаться в конфликт Израиля и «Хамаса», то отрицает такие намерения

Последнее гарантировать никто не может. В частности, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан, который также в конце прошлой недели отправился в поездку по региону и посетил Багдад, Бейрут и Доху. В катарской столице он встречался с главой политбюро «Хамаса» Исмаилом Ханией, а в Бейруте — с лидером ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасаном Насраллой. На фоне этих встреч участились случаи обстрелов Израиля и проникновения на его территорию со стороны Ливана и Сирии. В ответ израильские военные наносят удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Из строя были также в очередной раз выведены аэропорты Дамаска и Алеппо, через которые Иран поставляет оружие «Хезболле». Ситуация может обостриться после начала наземной операции в секторе Газа, по крайней мере на это намекают в Тегеране. В Израиле этого не исключают и проводят эвакуацию населения в приграничных с Ливаном и Сирией районах.

Продолжается эвакуация и на юге страны. Так, город Сдерот в районе Газы покинули примерно две трети его жителей. Проводится эвакуация и домов престарелых из Ашкелона. Многие жители этого города уже покинули его самостоятельно на фоне непрекращающихся, несмотря на удары израильской авиации и артиллерии по Газе, ракетных обстрелов со стороны «Хамаса».

Марианна Беленькая, Тель-Авив

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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