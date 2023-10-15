Глава МИД Китая: действия Израиля в секторе Газа вышли за пределы самообороны

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что действия армии обороны Израиля в секторе Газа «вышли за рамки самообороны». Чиновник призвал израильские власти и военных отказаться от «коллективного наказания» палестинцев, живущих в секторе Газа.

«Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению, поскольку они идут вразрез с человеческой совестью и нарушают основные нормы международного права»,— сообщил Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

По мнению главы китайского внешнеполитического ведомства, Израилю следует воздержаться от дальнейшей эскалации военного конфликта и немедленно начать проведение мирных переговоров с представителями палестинского исламского движения «Хамас». Как пояснил Ван И, Китай в настоящее время тесно взаимодействует со всеми сторонами, чтобы поспособствовать прекращению огня и окончанию войны. «Китай считает, что историческая несправедливость, которая в отношении Палестины продолжается уже более полувека, не может продолжаться дальше»,— добавил министр иностранных дел КНР.

Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда движение «Хамас» начало ракетный обстрел Израиля и осуществило вторжение на территорию страны. 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа. На этом фоне ухудшилась гуманитарная ситуация — Израиль устроил полную блокаду сектора Газа и потребовал эвакуации из северной ее части больше 1 млн человек за короткий срок.

Подробнее о войне между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Александр Кислов