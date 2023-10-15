США отправили в Восточное Средиземноморье еще одну авианосную ударную группу

Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился отправить в Восточное Средиземноморье еще одну авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр»). В группу входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, ракетные эсминцы USS Gravely и USS Mason, а также 3-е авианосное авиационное крыло с девятью авиационными эскадрильями. Причиной названы «усилия по сдерживанию враждебных действий против Израиля и любых попыток расширить эту войну».

«Усиление потенциала американских сил демонстрирует непоколебимую приверженность безопасности Израиля и нашу решимость сдерживать любое государства или негосударственный субъект, которые стремятся к эскалации этой войны»,— говорится в заявлении господина Остина на сайте Пентагона.

Группа во главе с USS Dwight D. Eisenhower присоединится к авианосной ударной группе во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»), которая была отправлена в Восточное Средиземноморье 8 октября. В нее вошли ракетный крейсер USS Normandy, ракетные эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt. США также увеличили число летных отрядов истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в ближневосточном регионе.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Израиль устроил блокаду сектора Газа, начал подготовку к наземной операции и потребовал от 1,1 млн жителей северной части анклава эвакуироваться на юга за короткий срок.

США не планируют отправлять войска в Израиль, но предостерегали другие страны от попыток воспользоваться ситуацией. По информации СМИ, Иран предупредил, что если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то он вмешается в ситуацию.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев