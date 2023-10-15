Число погибших израильтян превысило 1,4 тыс., палестинцев — 2,4 тыс.

Число погибших израильтян в результате атак палестинского движения «Хамас» превысило 1400 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Израиля Таль Хайнрих. В секторе Газа от израильских атак погибли 2450 человек, свыше 9,2 тыс. пострадали, сообщил местный Минздрав в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

«Более 120 израильтян были похищены боевиками ''Хамаса'' с момента нападения 7 октября»,— заявила Таль Хайнрих журналистам, ее слова приводит AFP.

По данным Минздрава Израиля, которые приводит The Times of Israel, в больницах страны находятся 3842 пострадавших от атак «Хамаса». 90 из них — в тяжелом состоянии, 191 — в состоянии средней тяжести.

7 октября «Хамас» начал атаки по территории Израиля, а затем проник в некоторые районы страны. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. В ООН сообщали, что с 7 октября около 1 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Сектор Газа в режиме ожидания».

Лусине Баласян