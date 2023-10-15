Постпред Израиля разорвал связи с координатором ООН за контакты с Ираном

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан объявил о разрыве связи со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом. Ранее тот встретился с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Ливане и передал Израилю послание с предупреждением Тегерана.

«Не забудьте смыть с рук кровь израильских детей после этого рукопожатия»,— написал господин Эрдан в соцсети X. Он сопроводил запись фотографией со встречи.

Дипломат заявил, что Израиль не будет больше «признавать легитимность, которую ООН придает нацистскому режиму Ирана», так как сам Тегеран «открыто призывает к уничтожению Израиля». Господин Эрдан заявил, что разрывает связи со спецкоординатором ООН до тех пор, пока он «публично не осудит иранский режим».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя информацию, сказал «РИА Новости», что все встречи спецкоординатора «были посвящены обсуждению дипломатических усилий по освобождению заложников, обеспечению гуманитарного доступа и предотвращению расползания конфликта на более широкий регион».

Постпредство Ирана при ООН обвинило Израиль в военных преступлениях и геноциде с чертами апартеида в отношении палестинцев из сектора Газа. Дипломаты предупредили, что это может привести к последствиям.

По информации Axios, Иран через спецкоординатора передал Израилю предупреждение, что он вмешается в конфликт, если страна приступит к обещанному наземному наступлению в секторе Газа. Вместе с тем, как утверждалось, Тегеран не хочет перерастания конфликта в региональную войну и хочет попытаться помочь освободить мирных жителей, находящихся в заложниках у движения «Хамас».

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев