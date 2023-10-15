Байден пообещал сектору Газа гуманитарную поддержку, а Израилю — военную

Президент США Джо Байден провел отдельные телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Первому он предложил помощь в обеспечении сектора Газа гуманитарной помощью, а второму — военную поддержку для противостояния «Хамасу».

Как сообщил Белый дом, господин Аббас проинформировал американского лидера о работе по оказанию гуманитарной помощи палестинскому народу в секторе Газа. «Президент Байден предложил президенту Аббасу и Палестине свою всестороннюю поддержку в этих важных и продолжающихся усилиях»,— говорится в сообщении Белого дома. Господин Байден также обсудил усилия США по сотрудничеству с ООН, Египтом, Иорданией, Израилем и другими странами по обеспечению доставки гуманитарных грузов в сектор Газа.

Вместе с тем американский президент осудил нападение «Хамаса» на Израиль и повторил, что палестинское движение, по мнению Вашингтона, «не отстаивает право палестинского народа на достоинство и самоопределение»

В разговоре с господином Нетаньяху господин Байден заявил о «военной поддержке США и указал на свое предостережение каждому, кто стремится к расширению конфликта». Он также обсудил координацию с другими странами для поставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа.

Господин Аббас в разговоре с господином Байденом отверг идею изгнания палестинцев из сектора Газа. Господин Нетаньяху, как сообщило израильское правительство, заявил о необходимости единства и решимости для достижения боевых целей против «Хамаса».

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Армии обороны Израиля позднее удалось восстановить контроль над территориями на границе с сектором Газа, военные готовятся к наземной операции. На этом фоне ухудшилась гуманитарная ситуация — Израиль устроил полную блокаду сектора Газа и потребовал эвакуации с северной ее части больше 1 млн человек за короткий срок.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев