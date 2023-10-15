ЕС втрое увеличит гуманитарную помощь сектору Газа

Еврокомиссия по итогам переговоров председателя Урсулы фон дер Ляйен с генсеком ООН Антониу Гутерришем решила втрое нарастить гуманитарную помощь сектору Газа. Общая сумма составит больше €75 млн.

«Мы продолжим наше тесное сотрудничество с ООН и ее агентствами, чтобы гарантировать, что эта помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается в секторе Газа»,— говорится в заявлении госпожи фон дер Ляйен на сайте ЕК.

Председатель ЕК заявила, что Брюссель поддерживает право Израиля на защиту от «Хамаса» при соблюдении международного гуманитарного права. По ее словам, ЕС прилагает «все усилия, чтобы обеспечить поддержку невинным гражданам в Газе в этом контексте».

Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после ударов Израиля, которые стали ответом на нападение «Хамаса». Израиль устроил блокаду сектора Газа и потребовал эвакуации с северной ее части больше 1 млн человек за короткий срок. ЦАХАЛ готовится к наземной операции.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев