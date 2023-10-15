CPJ: не менее 12 журналистов погибли в результате конфликта

На Ближнем Востоке к 14 октября не менее 12 журналистов погибли, двое числятся пропавшими без вести, восемь получили ранения. Об этом сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).

Комитет учитывает не только журналистов в Израиле, секторе Газа, но и в Ливане. В комитете подчеркнули, что наибольшую опасность представляет работа в секторе Газа из-за рисков попасть под израильский авиаудар.

С начала конфликта на территории сектора Газа было убито десять журналистов. 10 октября организация «Репортеры без границ» сообщила, что израильская армия нанесла удар по редакциям нескольких палестинских СМИ. В результате авиаудара погибли три палестинских журналиста.

Подтверждена смерть одного израильского журналиста, один пропал без вести. 13 октября журналист Reuters Иссам Абдаллах был убит во время обстрела на юге Ливана, в результате которого еще шесть человек получили ранения. Отмечается, что он был в группе журналистов, в которую также входили сотрудники AFP и «Аль-Джазиры».

Палестинский Минздрав сообщал 14 октября, что число погибших в секторе Газа превысило 2,5 тыс. В Израиле при атаках палестинского движения «Хамас», по последним данным, 1,3 тыс. человек погибли, 3,5 тыс. пострадали.

Подробнее –– в материале «Ъ FM» «Сектор Газа в режиме ожидания».

Александра Горошилова