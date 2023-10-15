США могут отправить военных в Газу для освобождения пленных американцев

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Fox News заявил, что у США нет планов участвовать в палестино-израильском конфликте. Однако он не исключил, что вооруженные силы США могут быть задействованы для освобождения пленных американцев.

«Я не буду исключать ничего, когда речь идет о том, чтобы вернуть наших граждан, которых удерживают в заложниках, домой»,— заявил Джон Кирби.

Господин Кирби отметил, что для президента США Джо Байдена вопрос безопасности американских граждан «наиважнейший». «Нет ничего более важного для него, чем безопасность и защита американцев, которых удерживают в заложниках за рубежом»,— добавил он.

При этом господин Кирби также сказал, что США должны быть «осторожны» в своих публичных обсуждениях усилий по возвращению заложников. Координатор подчеркнул, что на текущий момент США не располагают точными сведениями об их количестве.

«Мы активно пытаемся выяснить, где именно они находятся, но мы даже не знаем, сколько их»,— подчеркнул господин Кирби. Государственный департамент США в субботу сообщал, что число погибших в ходе палестино-израильского конфликта американцев выросло до 27 человек. Как сообщала ООН со ссылкой на израильские источники, всего пленных — от 50 до 100 человек.

Вчера, 14 октября, президент США Джо Байден провел отдельные телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Первому он предложил помочь в обеспечении сектора Газа гуманитарной помощью, а второму — военную поддержку для противостояния «Хамасу». США отправили в Восточное Средиземноморье две авианосные группы и усилили авиационную группировку Израиля.

Александра Горошилова