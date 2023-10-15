Сирийский аэропорт в Алеппо вновь выведен из строя после израильских ударов

Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя после ударов Израиля, заявило Минобороны Сирии. Аэропорт восстановил работу только накануне, 14 октября, после обстрела 12 октября. Израиль незадолго до этого обвинил Сирию в обстреле и заявил об ответной атаке.

По данным Дамаска, удар по аэропорту был нанесен с воздуха со стороны Средиземного моря примерно в 23:35. «В результате ракетных ударов нанесен материальный ущерб, аэропорт вновь выведен из строя»,— говорится в сообщении Минобороны Сирии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Израиль официально не сообщал об ударах по аэропорту Алеппо. Однако атаке предшествовало обвинение Израиля в адрес Сирии в обстреле его территории, из-за чего звуки сирены звучали в общинах Авней Эйтан и Альма. Армия обороны Израиля после этого заявила, что артиллерия нанесла ответные удары по «источнику стрельбы в Сирии». Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛа в 22:39.

Израиль с 7 октября ведет войну с палестинским движением «Хамас», конфликт начался с обстрела израильской территории сотнями ракет из сектора Газа. Сирия поддержала «Хамас». На этом фоне стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев