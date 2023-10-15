Axios: Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции

Иран через ООН предостерег Израиль от расширения операции против палестинского движения «Хамас» в секторе Газа, сообщили источники Axios. Тегеран пригрозил вмешаться в конфликт, особенно если Израиль приступит к обещанному наземному наступлению.

Послание передал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян специальному координатору ООН по ближневосточному мирному процессу Тору Веннесланду на встрече в Бейруте. Факт встречи подтвердил офис господина Веннесланда, утверждается, что обсуждались «дипломатические усилия по освобождению заложников, деэскалации и предотвращению распространения конфликта на более широкий регион».

По информации Axios, на встрече спецкоординатор ООН попросил иранского министра помочь предотвратить расширение конфликта. Господин Абдоллахиян в ответ заявил, что Тегеран не хочет перерастания конфликта в региональную войну и хочет попытаться помочь освободить мирных жителей, находящихся в заложниках у движения «Хамас». Однако он отметил, что у Ирана есть «красные линии» и если Израиль проведет наземную операцию, Тегеран будет «вынужден ответить». По информации Axios, господин Веннесланд передал послание руководителю Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, а также другим должностным лицам высокого ранга.

Как именно может ответить Тегеран, не уточняется. Как отмечает Axios, война станет региональной, если Иран будет вовлечен в него прямо или косвенно, например, через группировки в Сирии или через ливанское движение «Хезболла». Представители движений «Ансар Аллах» и «Хезболла» ранее заявляли о готовности ко вступлению в конфликт.

Война между Израилем и «Хамасом» длится с 7 октября, она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет. Израиль устроил блокаду сектора Газа, начал подготовку к наземной операции и потребовал от 1,1 млн жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юга за короткий срок. Все это привело к сложной гуманитарной ситуации. США отказались отправлять войска в Израиль, но предостерегали другие страны от попыток воспользоваться ситуацией. Вашингтон отправил в регион авианосную группу и усилил авиационную группировку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев