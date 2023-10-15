РФ запросила голосование в Совбезе ООН по своей резолюции по сектору Газа

Постпредство РФ в ООН распространило свою резолюцию по ситуации в секторе Газа среди членов Совета Безопасности ООН. Москва запросила голосование по ней на 22:00 по московскому времени в понедельник, 16 октября, сообщил первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский.

«Мы ожидаем, что Бразилия, председательствующая в Совете, вскоре подтвердит проведение (голосования.— "Ъ")»,— написал господин Полянский в соцсети X.

В проекте резолюции предлагается призвать к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Также предлагается «решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, а также все акты терроризма». По информации Reuters, в резолюции ни разу не упоминается «Хамас», с которым воюет Израиль.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября и захвата некоторых населенных пунктов боевиками. Армии обороны Израиля позднее удалось восстановить контроль над территориями на границе с сектором Газа, военные готовятся к наземной операции. На этом фоне ухудшилась гуманитарная ситуация — Израиль устроил полную блокаду сектора Газа и потребовал эвакуации с северной ее части больше 1 млн человек за короткий срок.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев