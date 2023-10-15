Палестина сообщила о гибели 300 человек в секторе Газа за сутки

300 палестинцев были убиты в результате израильских атак по сектору Газа в субботу, 14 октября, передает Reuters данные Минздрава Палестины. Утверждается, что большинство погибших — это женщины и дети.

Общее число жертв не приводится. Минздрав Палестины днем 14 октября сообщал, что число погибших в секторе Газа превысило 2,2 тыс. В Израиле при атаках палестинского движения «Хамас», по последним данным, 1,3 тыс. человек погибли, 3,5 тыс. пострадали.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Израиль устроил блокаду сектора Газа, начал подготовку к наземной операции и потребовал от 1,1 млн жителей северной части анклава эвакуироваться на юг за короткий срок.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев