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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 595-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 11 октября

Штрафы за дискредитацию российской армии предлагают распространить на покинувших РФ соотечественников. Бизнесмена Михаила Фридмана лишили почетного знака города Львова. Утром силы ПВО сбили два БПЛА в Брянской области. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:39. Владимир Зеленский впервые с начала СВО посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

9:21. Бельгия решила отправить Украине F-16 в 2025 году, сказала министр обороны Людивин Дедондер в эфире радио Bel RTL.

9:17. Внесенный в Госдуму проект бюджета на 2024–2026 годы удовлетворяет все «нужды военно-промышленного комплекса», заверил Дмитрий Медведев единороссов на заседании программной комиссии партии во вторник.

8:57. Мэр Львова Андрей Садовый лишил Михаила Фридмана городского почетного знака имени святого Юрия (Георгия).

8:55. Владимир Зеленский в интервью France 2 выразил обеспокоенность, что если внимание международного сообщества на фоне событий в Израиле будет отворачиваться от Украины, это будет иметь для нее негативные последствия.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:47. Госсовет Татарстана планирует направить в Госдуму законопроект, распространяющий на живущих за рубежом статьи КоАП РФ, по которым штрафуют за дискредитацию ВС РФ, призывы к введению санкций и злоупотребление свободой информации.

8:36. Два беспилотника самолетного типа были перехвачены над территорией Брянской области силами ПВО, отчиталось Минобороны РФ. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 594-й

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