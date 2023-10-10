Что происходит после ввода войск России на Украину. День 594-й

До суда дошло первое уголовное дело о теракте, возбужденное в ДНР по Уголовному кодексу России, узнал «Ъ». Белый дом и Конгресс обсуждают объединение военной помощи Израилю и Украине, сообщили источники NBC. Доллар превысил 100 рублей. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:52. Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с делегацией ООН в Москве вопрос налаживания экспорта удобрений и зерновых РФ на мировые рынки.

9:11. Компания Autodesk - разработчик ПО для строительства и машиностроения, создатель программы AutoCAD, завершила ликвидацию своего российского подразделения, следует из данных ЕГРЮЛ.

8:54. Партия общество обновления Японии утвердила решение об исключении депутата Мунэо Судзуки, посетившего Россию, сообщил телеканал NHK.

8:45. До суда дошло первое уголовное дело о теракте, возбужденное в ДНР по Уголовному кодексу России, узнал «Ъ». Перед военным правосудием предстанет Ирина Навальная, которая, как утверждается, по заданию СБУ заложила бомбу у здания администрации Приморского района Мариуполя в день завершения референдума о присоединении республики к РФ.

8:44. Белый дом и Конгресс обсуждают объединение военной помощи Израилю и Украине, сообщили источники NBC.

8:43. Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов поднимался до до 100,23 руб./$.