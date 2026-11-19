Трамп оценил визит в Китай на 12 из 10
Президент США Дональд Трамп оценил визит в Китай на 12 баллов из 10. Во время поездки ему удалось выстроить «фантастические отношения», заявил президент в телефонном интервью телеканалу NBC.
Саммит АТЭС проходил с 18 по 19 ноября в Шэньчжэне. Дональд Трамп прибыл днем 18 ноября — его лично встречал председатель КНР Си Цзиньпин. На следующий день начались переговоры: господин Трамп встретился с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином по отдельности. По итогам встречи Владимир Путин и Дональд Трамп заявлений для прессы делать не стали. Это были их вторые двусторонние переговоры после саммита в американском Анкоридже в августе 2025 года.
Спустя пару часов прошла трехсторонняя встреча, по итогам которой была опубликована «мирная декларация». Переговоры длились около 1,5 часа, большая часть которых была закрытой. По словам российского президента, дискуссия получилась откровенной. В частности, обсуждался и украинский конфликт — Дональд Трамп искренне стремится к его завершению, отмечал Владимир Путин.
Подробнее об итогах саммита АТЭС для Дональда Трампа — в материале «Дональд Трамп почувствовал себя победителем».