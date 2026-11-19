Спустя пару часов прошла трехсторонняя встреча, по итогам которой была опубликована «мирная декларация». Переговоры длились около 1,5 часа, большая часть которых была закрытой. По словам российского президента, дискуссия получилась откровенной. В частности, обсуждался и украинский конфликт — Дональд Трамп искренне стремится к его завершению, отмечал Владимир Путин.