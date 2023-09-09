Минобороны Румынии заявило об обнаружении новых обломков беспилотника РФ

Румынские военные обнаружили обломки дрона, аналогичного используемому российской армией, в 2,5 км от граничащего с Украиной села Плауру, сообщила пресс-служба Минобороны Румынии. 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар сообщил, что несколько частей российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружены в приграничном селе Тулча.

В пресс-релизе говорится, что район обнаружения обломков взят под охрану военными, фрагменты БПЛА собраны для анализа и технической экспертизы. Сообщается, что румынские вооруженные силы остаются в состоянии боевой готовности и продолжают обследовать районы, прилегающие к местам, где российская армия совершает атаки на портовую инфраструктуру Украины.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что обломки дрона свидетельствуют о недопустимом нарушении воздушного пространства его страны. Он сообщил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о найденных фрагментах БПЛА, и заявил, что господин Столтенберг выразил полную солидарность с Румынией.

7 сентября господин Столтенберг заявил: альянс не имеет подтверждений, что попадание частей беспилотника, обнаруженного накануне на румынской территории, были «преднамеренным нападением России». 4 сентября представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что в ходе атаки на одесские порты российские «Герани-2» упали и взорвались на территории Румынии. 8 сентября посол США в Румынии Кэтлин Кавалек заявила, что Вашингтон планирует разместить в Румынии боевые самолеты в дополнение к тем, что выполняют задачи воздушной полиции НАТО.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов