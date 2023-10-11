Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силы ПВО сбили два БПЛА в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два беспилотника самолетного типа попытались атаковать объекты на территории Суражского района. По его словам, силами ПВО оба БПЛА были уничтожены.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале.

10 октября Министерство обороны РФ сообщало о пресечении атаки украинского БПЛА в Брянской области около 17:10. Беспилотник был перехвачен силами ПВО.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...