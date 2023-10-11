Силы ПВО сбили два БПЛА в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два беспилотника самолетного типа попытались атаковать объекты на территории Суражского района. По его словам, силами ПВО оба БПЛА были уничтожены.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале.

10 октября Министерство обороны РФ сообщало о пресечении атаки украинского БПЛА в Брянской области около 17:10. Беспилотник был перехвачен силами ПВО.

Лусине Баласян