Представитель Visa в разговоре с газетой сообщил, что платежные данные (такие как номера банковских карт) не были обнародованы. По данным компании, утечка произошла у стороннего поставщика услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Mastercard рассказали, что в сеть попал «ограниченный объем данных» держателей карт, которые участвовали в программе лояльности. Утечка была локализована. Сейчас пользователи Mastercard могут использовать карты в штатном режиме.