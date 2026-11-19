Хакеры опубликовали данные тысяч клиентов Visa, Mastercard и JPMorgan
Хакерская группировка опубликовала данные тысяч клиентов компаний Visa, Mastercard и JPMorgan Chase, сообщила The Wall Street Journal. По данным газеты, ответственность за инцидент на себя взяли хакеры из n0n, которые специализируются на программах-вымогателях.
Представитель Visa в разговоре с газетой сообщил, что платежные данные (такие как номера банковских карт) не были обнародованы. По данным компании, утечка произошла у стороннего поставщика услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Mastercard рассказали, что в сеть попал «ограниченный объем данных» держателей карт, которые участвовали в программе лояльности. Утечка была локализована. Сейчас пользователи Mastercard могут использовать карты в штатном режиме.
Представительница JPMorgan Chase рассказала, что хакеры атаковали сторонних поставщиков услуг. Злоумышленники получили доступ к маркетинговым данным, где может содержаться информация об именах клиентов и адресах их электронной почты. Обслуживание клиентов из-за инцидента не прерывалось, сообщили в JPMorgan Chase.