По версии следствия, несмотря на негативное отношение к России и СВО, она осенью 2023 года получила российский паспорт. А затем стала оказывать финансовую поддержку украинским войскам. Используя мобильное приложение украинского банка, она совершила в пользу ВСУ 35 переводов на общую сумму 1939 руб.