Жительница Мелитополя получила крупный срок за спонсирование ВСУ
Жительницу Запорожской области приговорили к длительному сроку в колонии по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
По информации российской спецслужбы, пятидесятилетнюю Семиченкову Е. В. задержали в Мелитополе по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ).
По версии следствия, несмотря на негативное отношение к России и СВО, она осенью 2023 года получила российский паспорт. А затем стала оказывать финансовую поддержку украинским войскам. Используя мобильное приложение украинского банка, она совершила в пользу ВСУ 35 переводов на общую сумму 1939 руб.
Запорожский областной суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее в этом же суде к 17 годам в колонии общего режима приговорили 65-летнюю местную жительницу Любовь Плахину, которая сотрудничала с украинской военной разведкой под псевдонимом «Нуар» и оборудовала для нее схроны с оружием и взрывчаткой.