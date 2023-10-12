Что происходит после ввода войск России на Украину. День 596-й

На подлете к Белгороду силами ПВО был сбит беспилотник. В результате падения обломков погибли три человека, включая ребенка. Электротехническая компания IEK Group приобрела российские активы французской Legrand в РФ. Курс доллара опускался ниже 97 руб., евро — ниже 103 руб. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:54. Электротехническая компания IEK Group приобрела российские активы французской Legrand в РФ.

8:54. На подлете к Белгороду силами ПВО был сбит беспилотник. В результате падения обломков погибли три человека, включая ребенка. Два человека пострадали, один из них впал в кому. Два жилых дома оказались разрушены, еще несколько повреждены.

8:53. Рубль укрепился на старте торгов на Мосбирже на фоне введения обязательной продажи валютной выручки. Курс доллара опускался ниже 97 руб., евро — ниже 103 руб. Американская и европейская валюты торговались на этом уровне впервые с 29 сентября.