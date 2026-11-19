Ажиотаж вокруг IPO Anthropic привел не только к росту цен на ее акции — перед началом торгов у здания биржи NASDAQ была проведена акция протеста. В руках людей были плакаты «Остановите технологических олигархов», «Остановите ИИ, ICE (Иммиграционная и таможенная служба США.—“Ъ”) и войну».