Акции Anthropic выросли в цене на 34,34% в первый день торгов на бирже
Торги акциями ИИ-разработчика Anthropic на бирже NASDAQ открылись с отметки $111,5. Это на 34,34% выше, чем цена размещения среди инвесторов в преддверии IPO — $83, за них получили $81,3 млрд. После начала торгов капитализация компании выросла на $500 млрд, до $2 трлн.
С учетом дополнительной подписки на акции общая сумма привлеченных средств достигла $107 млрд. Это делает IPO Anthropic крупнейшим в мировой истории. Предыдущий рекорд был установлен компанией Илона Маска SpaceX: в июне она выручила за свои акции с учетом дополнительной подписки $85,7 млрд
Ажиотаж вокруг IPO Anthropic привел не только к росту цен на ее акции — перед началом торгов у здания биржи NASDAQ была проведена акция протеста. В руках людей были плакаты «Остановите технологических олигархов», «Остановите ИИ, ICE (Иммиграционная и таможенная служба США.—“Ъ”) и войну».