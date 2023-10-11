Релокантам грозят удаленными штрафами

В Татарстане предлагают расширить зону действия КоАП РФ, привлекая к ответственности за дискредитацию российской армии и злоупотребление свободой информации граждан РФ, живущих за рубежом. Соответствующий законопроект одобрил комитет по законности и правопорядку Госсовета Татарстана, планируя направить его в Госдуму. Авторы поправок объясняют, что комментаторы из-за границы «наносят вред обществу и государству» своими высказываниями. Между тем российские суды уже сейчас выписывают штрафы релокантам по указанным статьям.

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Проект поправок в федеральный КоАП разработали Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от региона Айрат Фаррахов («Единая Россия»). Документ предлагает расширить ст. 1.8 кодекса (действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве), в которой речь идет о правонарушениях за пределами Российской Федерации, вписав в нее ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды), ст. 20.3.2 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ), ст. 20.3.3 (дискредитация ВС РФ), ст. 20.3.4 (призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан). Кроме того, в этот перечень, по мнению татарстанских парламентариев, должны попасть ч. 9–11 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) и ч. 3–5 ст. 20.1 (мелкое хулиганство в виде распространения информации с «явным неуважением» к обществу, чиновникам и госсимволике).

По всем этим статьям КоАП депутаты считают необходимым наказывать граждан РФ, находящихся за рубежом. «Имеются яркие примеры…что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ»,— говорится в пояснительной записке к проекту. Срок давности привлечения к административной ответственности по перечисленным статьям депутаты предлагают поднять до двух лет, а дела рассматривать «по месту выявления» (внеся соответствующие правки в ст. 29.5 КоАП РФ). После одобрения на пленарном заседании Госсовета Татарстана 19 октября проект направят в Госдуму.

Сейчас в ст. 1.8 КоАП РФ упомянута лишь одна статья, позволяющая привлечь граждан к административной ответственности за правонарушение за пределами России,— 20.33 (участие в деятельности нежелательной в РФ организации). Авторы поправок сетуют, что по действующему КоАП РФ к релокантам «невозможно применить меры профилактического воздействия». Тогда как УК РФ позволяет возбуждать уголовные дела в отношении тех, кто уехал за границу. «Появились комментаторы, бывшие наши известные деятели, даже кумиры. Они переродились и наносят вред обществу и государству»,— заявил глава комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана Шакир Ягудин. «Слишком эта пятая колонна процветает»,— уточнил депутат Ильдар Шамилов (все из «Единой России»).

Текст поправок уже проходил экспертизу в Совете законодателей РФ при Федеральном собрании. Там отметили важность «создания правовых механизмов» по привлечению к ответственности за подобные правонарушения, но напомнили о практике судов, ранее привлекавших к административной ответственности уехавших из России граждан. Так, в августе 2023 года Приморский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) на 20 тыс. руб. за возбуждение ненависти. При этом господин Невзоров заявлял, что живет в Израиле. В Совете законодателей РФ при Федеральном собрании также раскритиковали предложенное татарстанскими депутатами увеличение сроков давности. «Это требует веского обоснования»,— сообщили там.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант говорит, что логика инициативы сформулирована прямо в пояснительной записке — «устранить любые препятствия для привлечения к административной ответственности любых людей, где бы они ни находились, позволяющих себе публичные высказывания или действия, не соответствующие "генеральной линии"». Поправки не соответствуют требованию правовой определенности норм КоАП РФ и носят «политико-конъюнктурный характер», счел господин Клювгант. Он затруднился прокомментировать инициативу «с точки зрения ценностей и принципов права».

Кирилл Антонов, Казань; Александр Воронов