Мэр Львова лишил Фридмана почетного знака

Мэр Львова Андрей Садовый лишил российского бизнесмена Михаила Фридмана городского почетного знака имени святого Юрия (Георгия). Причиной названа военная операция РФ на Украине, следует из распоряжения на сайте Львовского горсовета.

Михаил Фридман был награжден почетным знаком в июне 2011 года. Его вручают гражданам Украины и иностранцам за выдающиеся заслуги перед городом.

В сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что господин Фридман подозревается в финансировании нескольких российских военных заводов на сумму около 2 млрд руб. 6 октября СБУ заявила, что суд арестовал все активы Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 17 млрд грн. (46,5 млрд руб.). На этой неделе стало известно, что господин Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, но из-за начавшегося израильско-палестинскного конфликта приехал в Москву.

Лаура Кеффер