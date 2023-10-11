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Коммерсантъ FM
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Зеленский посетил штаб-квартиру НАТО впервые с начала конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Он впервые после начала российской военной операции посетил штаб-квартиру НАТО, сообщает AFP.

Фото: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Фото: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Сегодня, 11 октября, в городе открывается встреча министров обороны альянса. В рамках нее состоятся заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину, а также заседание Совета Украина—НАТО.

Накануне господин Зеленский посетил Румынию. По итогам поездки он анонсировал запуск зернового коридора через Молдавию и Румынию, сроки его открытия он не назвал.

В конце сентября власти США приняли временный бюджет, не включающий помощь Украине. По данным The Telegraph, американский президент Джо Байден запросит у Конгресса пакет помощи Киеву на $100 млрд.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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