Зеленский посетил штаб-квартиру НАТО впервые с начала конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Он впервые после начала российской военной операции посетил штаб-квартиру НАТО, сообщает AFP.
Фото: SIMON WOHLFAHRT / AFP
Сегодня, 11 октября, в городе открывается встреча министров обороны альянса. В рамках нее состоятся заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину, а также заседание Совета Украина—НАТО.
Накануне господин Зеленский посетил Румынию. По итогам поездки он анонсировал запуск зернового коридора через Молдавию и Румынию, сроки его открытия он не назвал.
В конце сентября власти США приняли временный бюджет, не включающий помощь Украине. По данным The Telegraph, американский президент Джо Байден запросит у Конгресса пакет помощи Киеву на $100 млрд.
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