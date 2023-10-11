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Коммерсантъ FM
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Минобрнауки назвало «Азов» в числе наиболее опасных для молодежи движений

Минобрнауки подготовило методические материалы по профилактике деструктивного поведения учащихся, подверженных воздействию радикальной идеологии. Ведомство отнесло «Азов» и «Легион "Свобода России"» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ) к наиболее опасным для современной молодежи.

Документ опубликован на сайте образовательных стандартов высшего образования. Из него следует, что члены «Азова» причастны к массовым военным преступлениям против мирного населения Донбасса и Украины, а участники «Свободы России» — к убийству российских военных в зоне военной операции на Украине.

Также к террористическим организациям, представляющим наибольшую опасность, отнесены «Колумбайн» и «Маньяки. Культ убийства» (М.К.У; обе запрещены в РФ). В основе идеологии первой организации лежит «ненависть в отношении образовательных организаций», утверждает Минобрнауки и обращает внимание, что за последние пять лет в России участились случаи нападений учащихся на учебные заведения. М.К.У., по данным ведомства, основана на нацистской идеологии и «предполагает расовое очищение, а также расизм и мизантропию».

Напомним, «Азов» был признан террористической организацией и запрещен в РФ в августе 2022 года. По версии Верховного суда, бойцы «Азова» в том числе применяли запрещенные средства и методы ведения войны на Украине. «Легион "Свобода России"» запретили в марте 2023-го. Представители «Легиона» брали на себя ответственность за различные акции, включая нападения на населенные пункты Белгородской области.

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