Бортников признал остановку блока Курской АЭС при диверсии в 2022 году

Директор ФСБ России Александр Бортников выступил с докладом на заседании спецслужб стран СНГ в Баку. Среди прочего, он сообщил, что в результате действий украинских диверсантов в августе 2022 года аварийно останавливался второй энергоблок Курской АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бортников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Бортников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В результате действий диверсантов был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС»,— сообщил директор спецслужбы.

По словам Александра Бортникова, в августе 2023 года были задержаны члены украинской диверсионно-разведывательной группы, которые готовили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС.

Директор ФСБ также сообщил, что еще 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи Курской и Смоленской, Ленинградской и Калининской АЭС, были обезврежены.

16 августа 2022 года ФСБ сообщила о диверсии «украинских диверсантов»: 4, 9 и 12 августа были взорваны шесть опор идущих от Курской АЭС линий электропередачи. Из-за неисправности происходило снижение мощности АЭС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина