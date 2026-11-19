ВККС открыла две вакансии на должности зампредов Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на должности заместителей председателя Верховного суда — председателей коллегий (дисциплинарной и по экономическим спорам). Претенденты смогут подать заявки до 3 декабря, указано в сообщении на сайте ВККС.
Дисциплинарную коллегию до 14 октября возглавлял зампред Верховного суда Олег Нефедов — он среди прочего известен как судья, который признал экстремистскими организациями и запретил в РФ «международные движения» ЛГБТ и сатанизма, а также приостановил запрет деятельности «Талибана». В том же месяце господин Нефедов перешел на пост председателя коллегии по гражданским делам.
Бывший председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Юрий Иваненко ушел в отставку по собственному желанию в апреле. Верховный суд принимал заявки на эту должность с 14 по 28 апреля, но претендентов тогда не нашлось.
По закону «О Верховном суде Российской Федерации» зампредов Верховного суда — председателей коллегий назначает Совет Федерации сроком на шесть лет. Перед этим кандидатуру должна одобрить ВККС.