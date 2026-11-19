Дисциплинарную коллегию до 14 октября возглавлял зампред Верховного суда Олег Нефедов — он среди прочего известен как судья, который признал экстремистскими организациями и запретил в РФ «международные движения» ЛГБТ и сатанизма, а также приостановил запрет деятельности «Талибана». В том же месяце господин Нефедов перешел на пост председателя коллегии по гражданским делам.