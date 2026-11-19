В Курской области задержали двух бывших депутатов по делу об укреплениях
Бывшие депутаты Курской областной думы Сергей Бирюков и Антон Глушков стали фигурантами уголовного дела о строительстве фортификационных сооружений и были задержаны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По предварительной версии следствия, экс-парламентарии могли участвовать в хищении и обналичивании бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных объектов. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают степень их причастности к предполагаемому преступлению.