Бельгия направит Украине F-16 к 2025 году

Правительство Бельгии решило направить Украине снятые с вооружения самолеты F-16 к 2025 году. Об этом сообщила в эфире телеканала RTL министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. Она уточнила, что Бельгия возьмет на себя обслуживание всего парка F-16, предоставленного в том числе союзниками Украины, а также продолжит обучение украинских пилотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бельгийские самолеты F-16

Фото: Eric Vidal / Reuters, Eric Vidal (BELGIUM - Tags: MILITARY TRANSPORT POLITICS CIVIL UNREST / Reuters Бельгийские самолеты F-16

Фото: Eric Vidal / Reuters, Eric Vidal (BELGIUM - Tags: MILITARY TRANSPORT POLITICS CIVIL UNREST / Reuters

Заявление было сделано перед открывающейся в Брюсселе сегодня, 11 октября, встречей министров обороны НАТО и заседанием контактной группы по поставкам оружия Украине.

На вооружении ВВС Бельгии состоит 43 самолета F-16, поставленных еще в 80-х годах.

Бельгия также заключила с США контракт на поставку 34 самолетов F-35, начало поставок ожидается в 2025 году.

В августе США одобрили отправку Украине F-16 из Дании и Нидерландов. Эти страны также будут заниматься обучением украинских пилотов. Помимо них истребители намерена предоставить Норвегия.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер