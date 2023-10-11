На социалку хватит
Единороссы пообещали выполнить все обещания гражданам даже при «непростом» бюджете
Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев провел во вторник заседание программной комиссии партии, посвященное бюджету на 2024 год и плановый период 2025–2026 года. Главная идея, которая транслировалась в ходе обсуждения всеми спикерами, выглядела весьма оптимистичной: хотя в главном финансовом документе и заложено увеличение затрат на оборону и военно-промышленный комплекс, на выполнение всех социальных обязательств денег тоже хватит, а по кое-каким сугубо «мирным» направлениям расходы даже увеличатся. Кроме того, партийцы отрейтинговали членов правительства по критерию выполнения их ведомствами «народной программы» ЕР.
Дмитрий Медведев (в центре) признал, что бюджет формируется в «крайне непростых условиях», а Александр Сидякин (слева) и Андрей Турчак (справа) с ним не спорили
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Проект федерального бюджета на 2024–2026 годы правительство внесло в Госдуму 29 сентября. Он предполагает существенное увеличение по сравнению с 2023 годом как доходов (на 22%, до 35,1 трлн руб.), так и расходов (на 16%, до 36,7 трлн руб.). Сильнее всего вырастут затраты по разделу «Национальная оборона» (на 68%, с 6,4 трлн до 10,8 трлн руб.), доля которых во всех расходах увеличится с 21,2% до 29,4%. Еще 9,2% (3,4 трлн руб.) расходной части бюджета-2024 приходится на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность». При этом доля трат на экономику сократится с 13,6% до 10,6% (с 4,1 трлн до 3,9 трлн руб.), а на «Социальную политику» (ранее самый крупный раздел расходной части бюджета) — с 21,5% до 21,1% всех расходов. Впрочем, в номинальном выражении расходы на социалку вырастут — с плановых для 2023 года 6,5 трлн до 7,7 трлн руб. Несколько увеличатся они и в отношении к ВВП — с 3,9% до 4,3%.
«Финансовый документ всегда формируется в непростых условиях, но сейчас это не фигура речи, которая позволяет минимизировать какие-то траты, а на самом деле истинная ситуация. Бюджет формируется в крайне непростых условиях»,— сразу же нагнал интриги Дмитрий Медведев. Но тут же добавил, что ЕР «вне зависимости от этих условий» выполнит обещания, которые она дала своим избирателям в рамках партийной «народной программы». Эти обещания касаются, в частности, строительства школ, детсадов, улучшения качества первичного звена здравоохранения, а также интеграции новых российских регионов в социально-экономическое пространство РФ. Единоросс также не преминул напомнить, что для жителей новых территорий создан специальный портал «Я в России» (его координатором является сын председателя партии Илья Медведев).
Кроме того, господин Медведев акцентировал внимание на том, что по некоторым «мирным» направлениям в проекте бюджета заложено даже больше средств, чем раньше. Например, на развитие села в бюджете-2023 выделялось более 40 млрд руб., а в нынешнем проекте — уже более 62 млрд. Но и этого мало, поэтому единороссы будут настаивать, чтобы на эти цели за три года ушло еще 26,5 млрд руб., сообщил партиец. Мельком упомянув, что новый бюджет удовлетворяет все «нужды военно-промышленного комплекса», Дмитрий Медведев тут же еще раз повторил, что основная задача ЕР — полностью обеспечить финансирование «всех социальных обязательств», и попросил присутствовавших на заседании главу бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова и министра финансов Антона Силуанова подтвердить, что в обсуждаемом законопроекте на это предусмотрены все необходимые средства. Последний чуть позже заверил, что проект бюджета предусматривает индексацию всех социальных обязательств, и пообещал, что Минфин проработает также предложения ЕР по увеличению расходов на программу «Профессионалитет» и модернизацию центров занятости.
Министр финансов Антон Силуанов, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Будут выполнены в бюджете и все обязательства ЕР в части общего и среднего профессионального образования, заявил, в свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов. И особо отметил, что теперь бюджетом предусмотрено финансирование должностей советников директоров по воспитательной работе (они должны заниматься досугом и правильным воспитанием молодежи) не только в школах, но и в колледжах. А замглавы фракции ЕР в Думе Андрей Исаев добавил, что заложенное в бюджете повышение МРОТ до 19 240 руб. коснется более 4 млн человек и будет «стимулировать рост зарплат».
Наконец, глава исполкома и замсекретаря генсовета партии Александр Сидякин отчитался, что все направления «народной программы» ЕР реализованы на 50–87% от годового плана. Более того, единоросс перечислил лидеров по реализации отдельных направлений программы среди не только партийных координаторов, но и представителей правительства. Согласно этим оценкам, лучшими среди глав министерств и ведомств с точки зрения исполнения партийной программы ЕР стали министр строительства Ирек Файзуллин (планы реализованы на 91%), министр энергетики Николай Шульгинов (90%) и министр цифрового развития Максут Шадаев (80%).