На социалку хватит

Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев провел во вторник заседание программной комиссии партии, посвященное бюджету на 2024 год и плановый период 2025–2026 года. Главная идея, которая транслировалась в ходе обсуждения всеми спикерами, выглядела весьма оптимистичной: хотя в главном финансовом документе и заложено увеличение затрат на оборону и военно-промышленный комплекс, на выполнение всех социальных обязательств денег тоже хватит, а по кое-каким сугубо «мирным» направлениям расходы даже увеличатся. Кроме того, партийцы отрейтинговали членов правительства по критерию выполнения их ведомствами «народной программы» ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев (в центре) признал, что бюджет формируется в «крайне непростых условиях», а Александр Сидякин (слева) и Андрей Турчак (справа) с ним не спорили

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Дмитрий Медведев (в центре) признал, что бюджет формируется в «крайне непростых условиях», а Александр Сидякин (слева) и Андрей Турчак (справа) с ним не спорили

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект федерального бюджета на 2024–2026 годы правительство внесло в Госдуму 29 сентября. Он предполагает существенное увеличение по сравнению с 2023 годом как доходов (на 22%, до 35,1 трлн руб.), так и расходов (на 16%, до 36,7 трлн руб.). Сильнее всего вырастут затраты по разделу «Национальная оборона» (на 68%, с 6,4 трлн до 10,8 трлн руб.), доля которых во всех расходах увеличится с 21,2% до 29,4%. Еще 9,2% (3,4 трлн руб.) расходной части бюджета-2024 приходится на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность». При этом доля трат на экономику сократится с 13,6% до 10,6% (с 4,1 трлн до 3,9 трлн руб.), а на «Социальную политику» (ранее самый крупный раздел расходной части бюджета) — с 21,5% до 21,1% всех расходов. Впрочем, в номинальном выражении расходы на социалку вырастут — с плановых для 2023 года 6,5 трлн до 7,7 трлн руб. Несколько увеличатся они и в отношении к ВВП — с 3,9% до 4,3%.

«Финансовый документ всегда формируется в непростых условиях, но сейчас это не фигура речи, которая позволяет минимизировать какие-то траты, а на самом деле истинная ситуация. Бюджет формируется в крайне непростых условиях»,— сразу же нагнал интриги Дмитрий Медведев. Но тут же добавил, что ЕР «вне зависимости от этих условий» выполнит обещания, которые она дала своим избирателям в рамках партийной «народной программы». Эти обещания касаются, в частности, строительства школ, детсадов, улучшения качества первичного звена здравоохранения, а также интеграции новых российских регионов в социально-экономическое пространство РФ. Единоросс также не преминул напомнить, что для жителей новых территорий создан специальный портал «Я в России» (его координатором является сын председателя партии Илья Медведев).

Кроме того, господин Медведев акцентировал внимание на том, что по некоторым «мирным» направлениям в проекте бюджета заложено даже больше средств, чем раньше. Например, на развитие села в бюджете-2023 выделялось более 40 млрд руб., а в нынешнем проекте — уже более 62 млрд. Но и этого мало, поэтому единороссы будут настаивать, чтобы на эти цели за три года ушло еще 26,5 млрд руб., сообщил партиец. Мельком упомянув, что новый бюджет удовлетворяет все «нужды военно-промышленного комплекса», Дмитрий Медведев тут же еще раз повторил, что основная задача ЕР — полностью обеспечить финансирование «всех социальных обязательств», и попросил присутствовавших на заседании главу бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова и министра финансов Антона Силуанова подтвердить, что в обсуждаемом законопроекте на это предусмотрены все необходимые средства. Последний чуть позже заверил, что проект бюджета предусматривает индексацию всех социальных обязательств, и пообещал, что Минфин проработает также предложения ЕР по увеличению расходов на программу «Профессионалитет» и модернизацию центров занятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Антон Силуанов, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Министр финансов Антон Силуанов, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Будут выполнены в бюджете и все обязательства ЕР в части общего и среднего профессионального образования, заявил, в свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов. И особо отметил, что теперь бюджетом предусмотрено финансирование должностей советников директоров по воспитательной работе (они должны заниматься досугом и правильным воспитанием молодежи) не только в школах, но и в колледжах. А замглавы фракции ЕР в Думе Андрей Исаев добавил, что заложенное в бюджете повышение МРОТ до 19 240 руб. коснется более 4 млн человек и будет «стимулировать рост зарплат».

Наконец, глава исполкома и замсекретаря генсовета партии Александр Сидякин отчитался, что все направления «народной программы» ЕР реализованы на 50–87% от годового плана. Более того, единоросс перечислил лидеров по реализации отдельных направлений программы среди не только партийных координаторов, но и представителей правительства. Согласно этим оценкам, лучшими среди глав министерств и ведомств с точки зрения исполнения партийной программы ЕР стали министр строительства Ирек Файзуллин (планы реализованы на 91%), министр энергетики Николай Шульгинов (90%) и министр цифрового развития Максут Шадаев (80%).

Андрей Винокуров