Гособвинение попросило приговорить сопредседателя «Мемориала» Орлова к штрафу в 250 тыс. рублей

Гособвинитель Светлана Кильдишева в деле о повторной дискредитации армии против сопредседателя Центра защиты прав человека (ЦЗПЧ) «Мемориала» Олега Орлова попросила признать его виновным и назначить штраф в размере 250 тыс. руб., сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Орлов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Олег Орлов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ходе заседания в Головинском райсуде Москвы прокурор также попросила отправить Олега Орлова на психиатрическую экспертизу. Светлана Кильдишева заявила в суде, что при анализе «поведения Орлова» на этом процессе и при рассмотрении других уголовных дел, возбужденных в отношении него, у него были выявлены «обостренное чувство справедливости, полное отсутствие инстинкта самосохранения, постоянное позерство перед гражданами» (цитата по «Медиазоне» — издание признано иностранным агентом).

«Первый раз Орлов вышел в 1980 году с плакатом против войны в Афганистане… В те времена все время людей, которые вели правозащитную деятельность, направляли в психиатрические больницы. К сожалению, у следствия этих данных нет, но проанализировав поведение…»,— заявила госпожа Кильдишева в суде. При этом в Telegram-канале «Мемориала» говорится, что Олег Орлов не выходил на акции с плакатами в то время.

В конце своей речи госпожа Кильдишева заявила ходатайство об отправке Олега Орлова на психиатрическую экспертизу. Однако суд отказал прокурору, заседание продолжилось.

Сопредседателя ЦЗПЧ «Мемориал» Олега Орлова обвиняют по статье о «повторной дискредитации» армии за антивоенную статью. Его защищают адвокат Катерина Тертухина и главред «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

Подробнее о деле — в материале «Да пребудет в суде Сила».

Анастасия Ларина