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Коммерсантъ FM
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Путин предложил давать участникам спецоперации субсидии по соцгазификации

Президент России Владимир Путин предложил предоставлять участникам военной операции на Украине и их родственникам субсидии в рамках программы социальной газификации. Также, по его словам, в перечень получателей субсидий могут быть включены инвалиды первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

По словам главы государства, сейчас российские власти субсидируют расходы на покупку оборудования и проведение работ на земельном участке в сумме до 100 тыс. руб. на одно домовладение. Как пояснил Владимир Путин, такой возможностью воспользовались около 52 тыс. россиян, имеющих льготы (в том числе многодетные и малоимущие).

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов»,— заявил господин Путин в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе. Президент добавил, что в рамках программы газификации российские власти хотят добиться того, «чтобы природный газ дошел до каждого дома — в поселке, в городе,— где проложен магистральный газопровод».

Программа социальной газификации должна была завершиться до конца 2022 года. В октябре прошлого года Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил о продлении действия программы и расширении списка ее участников. Программа позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан. Этим правом могут воспользоваться владельцы земель, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов.

Бесплатная газификация доступна только тем участкам, дома на которых стоят на кадастровом учете, а у владельцев есть документы, подтверждающие право собственности. Если таких документов нет, для участия в программе сначала надо будет оформить право собственности.

Александр Кислов

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