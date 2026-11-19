Социнженеры банковских счетов
Объем хищений со счетов юрлиц снизился впервые в истории наблюдений
В третьем квартале 2026 года общий объем мошеннических трансакций снизился за счет первого в истории наблюдений падения хищений со счетов юрлиц. Вместе с тем объем средств, украденных за отчетный период у граждан, вырос за счет увеличения мошенничеств по картам и со счетами при рекордном за два с половиной года количестве атак с помощью социальной инженерии. Эксперты считают, что хищения с использованием социнженерии будут расти по мере усиления технических способов защиты счетов граждан и компаний.
Согласно данным Банка России, в третьем квартале 2026 года объем банковских операций без добровольного согласия клиентов составил 7,25 млрд руб., сократившись на 1,4% за квартал и на 11,3% за год. Снижение мошеннических операций продолжается четвертый квартал подряд. Но если ранее оно было связано с сокращением противоправных действий в отношении физических лиц, то в отчетном периоде объем операций сократился по отношению к юрлицам (до менее 700 млн руб.).
Снижение в основном коснулось систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) юрлиц. По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, эти системы были долгое время на вторых ролях в плане безопасности. «Снижение объемов таких хищений не очень велико, но системная зависимость прослеживается от совершенствования защиты на стороне банков и повышения грамотности пользователей — бухгалтеров и руководителей компаний»,— отмечает эксперт.
Председатель комиссии по безопасности финансового рынка совета ТПП России Тимур Аитов также указывает, что крупный корпоративный клиент уже «не легкая и вкусная мишень», так как сработали многоуровневые процедуры подтверждения платежей и внутренние регламенты.
В частности, как отмечает господин Музалевский, здесь сыграли роль громкие инциденты в области кибербезопасности (см. “Ъ” от 10 ноября 2025 года), которые подтолкнули юрлиц уделять больше внимания защите.
В этой ситуации, по мнению экспертов, мошенники стали больше сосредотачивать фокус на физлицах. За отчетный период объем средств, похищенных у физических лиц, хотя и незначительно, но вырос (на 0,6%, до 6,56 млрд руб.). Наибольший вклад в этот рост внесли мошенничества с картами (рост на 8%, до 1,4 млрд руб.) и с системой ДБО (рост почти на 14%, до 2,46 млрд руб.). В то же время хищение средств через систему быстрых платежей (СБП) за квартал снизилось на 13,7%, до 2,37 млрд руб. При этом среди способов хищения средств в третьем квартале безоговорочно лидирует социнженерия, которая по количеству атак установила рекорд за два с половиной года — 29,2 тыс. случаев.
Рост объема хищений по картам и ДБО при снижении в СБП — следствие разной архитектуры контроля и возврата, считают эксперты. «Из-за высокой скорости расчетов и минимальной доли возмещений в СБП банки ориентируют превентивный антифрод именно туда. А после рекорда второго квартала (см. “Ъ” от 5 августа) фильтры в этом канале, вероятно, еще ужесточили»,— отмечает Тимур Аитов.
Вместе с тем эксперты указывают на изменение общей картины мошеннических действий. Так, в отчетном квартале число отраженных банками попыток хищений снизилось более чем на 10% (до 15,7 млн), тогда как число состоявшихся краж выросло на 4,1% (до 477,4 тыс.). «Это не успех системы, а индикатор того, что она хуже видит угрозу там, где она сменила облик»,— считает Тимур Аитов. Эксперты не исключают того, что в снижении числа отраженных атак свою роль сыграла перенастройка правил выявления и методика подсчета. «Если оператор связи заблокировал звонок или клиент не взял трубку, в статистику такое не попадает, а раньше попало бы, так как, даже если на том конце не ответили, антифрод-системы блокировали большую часть подозрительных переводов»,— пояснил Федор Музалевский.
Доминирование социальной инженерии среди способов атак эксперты считают вполне логичным.
Тимур Аитов отмечает: пока массовый фишинг падает (более чем в два раза), злоумышленники уходят в более сложные схемы — растет социальная инженерия и атаки с использованием вредоносного ПО. «Рост социнженерии всегда связан с повышением технической защиты, и мошенники идут по пути наименьшего сопротивления»,— указывает господин Музалевский. И, по его мнению, число таких мошеннический действий будет стабильно расти.