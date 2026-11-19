Вместе с тем эксперты указывают на изменение общей картины мошеннических действий. Так, в отчетном квартале число отраженных банками попыток хищений снизилось более чем на 10% (до 15,7 млн), тогда как число состоявшихся краж выросло на 4,1% (до 477,4 тыс.). «Это не успех системы, а индикатор того, что она хуже видит угрозу там, где она сменила облик»,— считает Тимур Аитов. Эксперты не исключают того, что в снижении числа отраженных атак свою роль сыграла перенастройка правил выявления и методика подсчета. «Если оператор связи заблокировал звонок или клиент не взял трубку, в статистику такое не попадает, а раньше попало бы, так как, даже если на том конце не ответили, антифрод-системы блокировали большую часть подозрительных переводов»,— пояснил Федор Музалевский.