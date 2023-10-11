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Коммерсантъ FM
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Из зернового импорта ЕС вычитают Украину

Мониторинг рынка продовольствия

После рекордно высокого показателя прошлого сезона (39,9 млн тонн при средних за пять лет 24,3 млн тонн) импорт зерновых в ЕС в 2023/24 сельхозгоду снизится, следует из нового прогноза Еврокомиссии (ЕК). Ожидаемый объем импорта в обзоре не назван, но обозначено, что ввоз основных зерновых культур в годовом сопоставлении может сократиться: мягкой пшеницы, ячменя и кукурузы — на 31% (с 9,5 млн тонн), 26% (с 2 млн тонн) и 23% (с 26 млн тонн) соответственно.

Снижение импорта зерновых в ЕС во многом увязано с перестройкой маршрутов их вывоза с Украины: высокий показатель объема ввозимой в Европу сельхозпродукции в прошлом сезоне был обеспечен украинским экспортом. Как следует из подсчетов Евростата, в сезоне-2022/23 в общем европейском импорте зерновых на Украину приходилась самая большая доля — 55% (21,9 млн тонн). Предполагается, что в этом сельхозгоду украинская продукция перестанет оседать на европейских рынках и будет направляться в развивающиеся страны Азии и Африки. Напомним, проработкой разнообразных маршрутов вывоза зерна с Украины занимается рабочая группа, которую возглавляет вице-президент ЕК Валдис Домбровскис (подробнее см. “Ъ” от 22 августа).

Сокращать импорт ЕС планирует в условиях достаточного объема переходящих запасов зерновых и стабильного производства. Ожидается, что в сезоне-2023/24 производство зерновых ЕС составит 268,5 млн тонн, на 1% выше, чем годом ранее, но на 4,3% ниже среднего показателя за пять лет, что объясняется неблагоприятными погодными условиями весной и летом 2023 года (засуха в Восточной Европе и проливные дожди на севере региона).

В ЕК ожидают, что производство пшеницы останется на прежнем уровне (125,3 млн тонн), производство кукурузы, восстановившись после значительного снижения, вырастет на 15%, до 59,8 млн тонн (см. график). Благодаря увеличению посевных площадей на 4,2% к показателю прошлого сезона вырастет и производство ржи. Прогнозируемое Еврокомиссией сокращение производства овса и ячменя — на 14% и 6% соответственно — объясняется засухой в странах—производителях этих видов зерновых. Неблагоприятные погодные условия отразятся и на качестве урожая, увеличив долю кормового зерна.

Кристина Боровикова

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