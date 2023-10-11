Песков: с поддержавшими Украину россиянами нам не по пути

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «нам не по пути» с релокантами, которые заняли «антироссийскую позицию». Остальных, по его словам, «родина всегда ждет».

Во время пресс-колла господина Пескова попросили прокомментировать слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что поддерживающим Украину релокантам в случае возвращения в Россию «обеспечен Магадан». «Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярковыраженную антироссийскую позицию, стал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути»,— сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что подавляющее большинство людей «свободно выбирают, где им в настоящее время жить». «И, конечно, эти люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина — Россия, и она всегда их ждет»,— заверил пресс-секретарь президента.

9 октября Дмитрий Песков сказал, что гражданам России, уехавшим из страны за последнее время, в том числе в Израиль, ничто не угрожает при возвращении на родину. Тогда он утверждал, что «родина гражданам угрожать не может». На следующий день господин Володин сказал, что релокантам, «радующимся выстрелам по России» и желающим победы Киева, лучше не возвращаться в страну, потому что им «обеспечен Магадан». По словам спикера, России «не нужны» те, кто мигрирует из государства в государство, а затем возвращается обратно. Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов.

Лаура Кеффер