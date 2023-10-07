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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 591-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 7 октября

Минобороны заявило об уничтожении над Белгородской областью трех ракет «Точка-У». Житель области погиб во время обстрела. В Истре сбит беспилотник, летевший на Москву. Временное правительство Словакии объявило о прекращении военной помощи Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:42. Через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» через территорию Украины «Газпром» подает газ в Европу в объеме 40,3 млн куб. м.

12:22. В Новой Каховке произошел подрыв автомобиля секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

12:21. Минобороны России сообщило, что около 10:00 мск вооруженные силы Украины попытались совершить атаку с применением трех оперативно-тактических ракет «Точка-У». Ведомство утверждает, что все три ракеты были сбиты средствами ПВО над Белгородской областью.

12:21. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня утром вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО «Град» поселок Уразово Валуйского городского округа. Погиб один человек. Повреждения получили 14 частных домовладений.

12:20. 45-й президент США Дональд Трамп вновь заявил, что мог бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. Он предложил Киеву отдать области, которые «тяготеют» к РФ.

12:20. Глава производящего «Сармат» предприятия сообщил Шойгу о расширении мощностей.

12:20. Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам от республиканцев Майкл Маккол и сенатор штата Айдахо той же партии Джим Риш направили президенту США Джо Байдену письмо с требованием разъяснить стратегию американской администрации в отношении поддержки Украины.

12:19. Московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно не принимали и не выпускали самолеты. Задержано или отменено больше 20 рейсов.

12:19. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Истринском городском округе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, БПЛА направлялся в сторону столицы. По предварительным данным, никто не пострадал, на месте падения обломков разрушений нет.

12:18. Временное правительство Словакии заявило о прекращении отправки дальнейшей военной помощи Украине на фоне переговоров партий о формировании коалиции после выборов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя словацкого правительства.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 590-й

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