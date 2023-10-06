Politico: США могут выделить средства Украине по программе грантов Госдепа

Администрация США рассматривает возможность использования программы грантов Госдепа для оказания помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на источники. Эта программа рассчитана на выделение грантов или кредитов для помощи странам-партнерам в приобретении оружия и оборонной техники.

По данным на 21 сентября, у США осталось около $650 млн из $4,6 млрд, которые Конгресс выделил на два дополнительных пакета помощи Киеву и «странам, на которые повлияла ситуация на Украине». Однако даже если власти США воспользуются упомянутой программой для закупки оружия, Конгрессу все равно нужно будет одобрить дополнительное финансирование для поддержки Украины, уточнил один из собеседников издания.

По словам неназванного представителя Пентагона, администрация США также потенциально может попросить Конгресс перенаправить на поддержку Украины часть бюджета оборонного ведомства, но для этого также понадобится одобрения законодателей. Другой представитель Пентагона заявил, что окончательное решение пока не принято.

30 сентября спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вынес на голосование временную резолюцию о финансировании работы правительства до 17 ноября. Документ был поддержан, невзирая на отсутствие в нем расходов на помощь Украине. 3 октября господина Маккарти отправили в отставку. По данным Politico, на Украине боятся, что его уход приведет к прекращению помощи США.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «В Гранаде же было такому случиться».

Лаура Кеффер